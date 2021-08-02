СМИ: МакSим начала самостоятельно дышать и ездить по больнице в кресле

Российская певица Марина Абросимова (МакSим) начала самостоятельно дышать и ездить по больнице в кресле. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным СМИ, врачи отключили певицу от ЭКМО. Артистка дышит через кислородную. Динамика её болезни положительная, а пневмония в стадии разрешения. Правое лёгкое, которое пострадало сильнее всего, тоже восстанавливается — жидкости из него откачивают всё меньше.

Откуда появилась информация о том, что Марина в сознании, смотрит телевизор и дышит сама, Mash не сообщает. Официальные представители артистки пока не комментировали данную информацию.

Больше месяца, с 19 июня, 38-летняя певица Марина Абросимова находилась в состоянии искусственной комы. 16 июня её госпитализировали, поставив диагноз «пневмония с сильным поражением лёгких и низкой сатурацией (показатель насыщения крови кислородом)».

Ранее пиар-менеджер певицы Яна Богушевская вновь сообщила об улучшениях в состоянии её здоровья.