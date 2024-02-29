«Словил фишку»: группа «Корни» сравнила SHAMAN с Майклом Джексоном Группа «Корни» похвалила SHAMAN за актуальность и вокальный талант

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Группа «Корни»

Победители первой «Фабрики звезд», группа «Корни», в которую входят Александр Бердников, Алексей Кабанов и Дмитрий Пакуличев, на мероприятии «Проводы зимы: Super x VK» рассказали корреспонденту NEWS.ru, что считают SHAMAN (Ярослава Дронова) талантливым и актуальным артистом. Музыканты также обратили внимание, что сценический стиль российского певца схож с образами американской суперзвезды Майкла Джексона.

SHAMAN — нормальный парень, молодец, продвинулся. Сделал правильный выбор в плане музыкальном. Круто. Сейчас это то, что надо делать. Это актуально как никогда. Он молодец, он понял, в какую струю надо работать, словил фишку. Круто, мне нравятся его костюмы, прям Майкл Джексон. И, конечно, нельзя не оценить его вокальные данные. Он очень круто поет, молодец, — высказались артисты.

Ранее сообщалось, что у участников «Новой Фабрики звезд» Александра Круга и Леонтия Канделаки забрали мобильные телефоны перед тем, как заселили в «звездный дом». Там они и еще 15 участников будут круглосуточно находиться под прицелами камер.

Премьера «Новой Фабрики звезд» состоится на телеканале ТНТ 3 марта в 17:00. Следить за героями можно будет в реалити-формате каждый день в 09:00. В роли наставников в проекте выступят солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков и лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров. Ведущими пятничных итоговых концертов станут Регина Тодоренко и Тимур Родригез, а в будни вести шоу будет актриса Анна Хилькевич.