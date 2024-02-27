Сыновьям Канделаки и Круга запретили пользоваться телефонами на телешоу Сыновья Канделаки и Круга стали участниками «Новой Фабрики звезд»

Наследники телеведущей Тины Канделаки и певца Михаила Круга попали в число участников реалити-шоу «Новая Фабрика звезд» на ТНТ, пишет StarHit. Организаторы проекта забрали у 22-летнего Леонтия Канделаки и 21-летнего Александра Круга мобильные телефоны, после чего их заселили в «звездный дом», где они будут круглосуточно находиться под прицелами камер.

Вместе с наследниками известных семей за победу в шоу будут бороться еще 15 участников. По сценарию программы знаменитые мамы будут навещать сыновей на площадке и даже записывать с ними дуэты. Сообщается, что сыновья Канделаки и Круга — не новички в шоу-бизнесе. Леонтий пишет музыку и выступает со своей группой, недавно он снялся в российской адаптации турецкого хита «Постучись в мою дверь». Александр исполняет шансон, как его знаменитый покойный отец.

Ранее Иосиф Пригожин предрек грандиозный успех «Новой Фабрике звезд» благодаря формату и наставникам шоу. По его мнению, после выхода шоу на российской эстраде появятся новые звезды.

До этого блогер и телеведущая Регина Тодоренко рассказала, что станет ведущей «Новой Фабрики звезд» на телеканале ТНТ. Она назвала этот проект культовым, отметив, что ее творческий путь начался именно с «Фабрики звезд». Тодоренко подчеркнула, что мечтала стать ведущей этого телепроекта.

Наставниками телепроекта станут певцы Сергей Жуков и Сергей Шнуров. Телеведущая отметила, что уважает обоих музыкантов. При этом она призналась, что влюблена в творчество лидера группы «Руки Вверх!».