Скандальный блогер Миро оценила возможность возвращения Прилучного к бывшей

https://static.news.ru/photo/30fcad3a-19cb-11eb-844e-fa163e074e61_660.jpg Павел Прилучный Фото: bugevuge/instagram.com

Скандальный блогер Елена Миро оценила возможность возвращения звезды сериала «Мажор» Павла Прилучного к бывшей возлюбленной — Агате Муцениеце. По её мнению, воссоединения сердец после всей произошедшей скандальной истории с расставанием и романом актёра с Мирославой Карпович не случится.

Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой Прилучный ушёл от звезды сериала «Папины дочки» и собирается помириться с матерью своих детей Агатой Муцениеце. Об этом рассказали неназванные друзья артиста.

Блогер Миро не верить в то, что это возможно. По её мнению, Прилучному не стоит возвращаться к бывшей, ведь вокруг так много молодых и красивых девушек. А расставание с Карпович Миро объяснила тем, что актриса настаивала на свадьбе.

Так бывает только в куриных снах, а наяву, даже если Павлик и выставил Мирославку из дома, старую Мученицу он точно не хочет — зачем? Вокруг полно молодых и задорных девок! — цитирует блогера ФАН.

Как ранее передавал NEWS.ru, о планах своего бывшего мужа актёра Павла Прилучного вернуться в семью его экс-супруга актриса Агата Муцениеце ничего не знает. Об этом сообщила менеджер артистки.