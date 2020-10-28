Скандальный блогер Миро оценила возможность возвращения Прилучного к бывшей

Скандальный блогер Елена Миро оценила возможность возвращения звезды сериала «Мажор» Павла Прилучного к бывшей возлюбленной — Агате Муцениеце. По её мнению, воссоединения сердец после всей произошедшей скандальной истории с расставанием и романом актёра с Мирославой Карпович не случится.
Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой Прилучный ушёл от звезды сериала «Папины дочки» и собирается помириться с матерью своих детей Агатой Муцениеце. Об этом рассказали неназванные друзья артиста.
Блогер Миро не верить в то, что это возможно. По её мнению, Прилучному не стоит возвращаться к бывшей, ведь вокруг так много молодых и красивых девушек. А расставание с Карпович Миро объяснила тем, что актриса настаивала на свадьбе.
Так бывает только в куриных снах, а наяву, даже если Павлик и выставил Мирославку из дома, старую Мученицу он точно не хочет — зачем? Вокруг полно молодых и задорных девок! — цитирует блогера ФАН.
Как ранее передавал NEWS.ru, о планах своего бывшего мужа актёра Павла Прилучного вернуться в семью его экс-супруга актриса Агата Муцениеце ничего не знает. Об этом сообщила менеджер артистки.