https://static.news.ru/photo/fcdb81ba-20f2-11ea-beb2-fa163e074e61_660.jpg Стас Барецкий Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Стас Барецкий заявил, что шведская активистка Грета Тунберг — его дочь. Питерский шоумен собирается провести ДНК-тест для доказательства своего отцовства, а также уверяет, что деньги юной экоактивистки его не интересуют.

По его словам, в конце 1990-х — начале 2000-х годов у него была связь с девушкой «лёгкого поведения», которая работала в отелях, которая, будучи беременной от него, переехала в Швецию, родила там девочку, которую затем отдала приёмным родителям.

Фотографию девушки, которая якобы является матерью Тунберг, Барецкий выложил в своём аккаунте в Instagram, отзываясь при этом о ней резко.

Мне от неё денег не надо. У меня детей нет, я ребёнка хочу. Она похожа на меня, на мою бабулю, на свою настоящую мать, — добавил шоумен.

Ранее Барецкий заявил, что в смерти Юлии Началовой виноваты врачи, которые «неправильно лечили», писал NEWS.ru.