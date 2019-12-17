https://static.news.ru/photo/fcdb81ba-20f2-11ea-beb2-fa163e074e61_660.jpgСтас БарецкийФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Стас Барецкий заявил, что шведская активистка Грета Тунберг — его дочь. Питерский шоумен собирается провести ДНК-тест для доказательства своего отцовства, а также уверяет, что деньги юной экоактивистки его не интересуют.
По его словам, в конце 1990-х — начале 2000-х годов у него была связь с девушкой «лёгкого поведения», которая работала в отелях, которая, будучи беременной от него, переехала в Швецию, родила там девочку, которую затем отдала приёмным родителям.
Фотографию девушки, которая якобы является матерью Тунберг, Барецкий выложил в своём аккаунте в Instagram, отзываясь при этом о ней резко.