Шифрин показал фото с Пугачёвой, Киркоровым и покойным Кальяновым

https://static.news.ru/photo/ab29fb9e-0553-11eb-a733-fa163e074e61_660.jpg Эфим Шифрин Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Юморист Ефим Шифрин на своей официальной странице в социальной сети обнародовал фото, на котором вместе с ним запечатлены певица Алла Пугачёва и её тогдашний муж Филипп Киркоров. Также в кадре присутствует исполнитель и звукорежиссёр Александр Кальянов, о смерти которого Примадонна сообщила 2 октября.

Сначала будущий сольный артист работал в командах Пугачёвой и Александра Барыкина. В 1984 году он открыл одну из первых частных студий звукозаписи. У него записывались множество российских и зарубежных исполнителей.

Позднее Пугачёва убедила Кальянова в том, что ему стоит заняться сольным творчеством. Впервые в качестве певца он вышел на сцену в 1988 году на «Рождественских встречах с Аллой Пугачёвой». Тогда мужчина исполнил песню «Старое кафе», которая стала хитом. В пятницу, 2 октября, Примадонна сообщила, что певца не стало. Ему было 73 года.

Шифрин в посте отреагировал на печальную новость.

Что ж такое. Саша Кальянов. Покойся с миром, дорогой. Светлая память, — написал юморист в Instagram.

Как передавал NEWS.ru, артист Максим Галкин рассказал о последней встрече с умершим музыкантом Александром Кальяновым. Он и его супруга Пугачёва принимали певца у себя в гостях в начале августа 2020 года.