Журналист Дмитрий Шепелев, недавно разорвавший контракт с Первым каналам, прокомментировал слухи о том, что новым ведущим программы «На самом деле» может стать актёр Тимур Еремеев.
Телеведущий заявил, что ничего об этом назначении не знает. При этом он отметил, что у Первого канала к нему нет претензий,
Ранее NEWS.ru писал, что артистка Елена Степаненко станет ведущей нового юмористического телешоу на «России 1». Её гонорар составит около 1 млн рублей.
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