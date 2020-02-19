https://static.news.ru/photo/0e470562-5340-11ea-8fb0-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Шепелев Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Журналист Дмитрий Шепелев, недавно разорвавший контракт с Первым каналам, прокомментировал слухи о том, что новым ведущим программы «На самом деле» может стать актёр Тимур Еремеев.

Телеведущий заявил, что ничего об этом назначении не знает. При этом он отметил, что у Первого канала к нему нет претензий, передаёт «Газета.ru».

Ранее NEWS.ru писал, что артистка Елена Степаненко станет ведущей нового юмористического телешоу на «России 1». Её гонорар составит около 1 млн рублей.