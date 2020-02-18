Артистка Елена Степаненко станет ведущей нового юмористического телешоу на «России-1». По некоторым данным, её гонорар составит около 1 млн руб.
Имя Елены Степаненко сейчас приносит огромный рейтинг. Поэтому телевизионное начальство разных каналов разными способами пыталось «заманить» её к себе. Вначале она отказывалась, а сейчас согласилась, — рассказал изданию Starhit знакомый с ситуацией источник.
Ранее NEWS.ru сообщал, что дебютный выпуск нового шоу телеведущей Ксении Собчак на Первом канале разочаровал зрителей. Программу «Док-ток», которую она ведёт вместе с Александром Гордоном, назвали «малаховщиной».
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