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Телеведущий Леонид Якубович поделился, что не понимает, куда делись отчисления в пенсионный фонд с его зарплаты за почти 60-летний стаж работы. Об этом сообщил портал Teleprogramma.pro.

Телеведущий Леонид Якубович поделился, что не понимает, куда делись отчисления в пенсионный фонд с его зарплаты за почти 60-летний стаж работы. Об этом сообщил портал Teleprogramma.pro. Я, как и многие,...