SHAMAN: последние новости 29 апреля, концерт в тюрьме, отсутствие друзей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ярослав Дронов (SHAMAN)

Певец Ярослав Дронов (SHAMAN) может выступить в «тюрьме» для иноагентов. Какие еще последние новости об артисте известны сегодня, что за совет ему дал рэпер Серега?

Будет ли SHAMAN выступать в «тюрьме» для иноагентов

Шоумен и музыкант Стас Барецкий, который, по его словам, приобрел особняк юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и его жены, народной артистки СССР Аллы Пугачевой в подмосковной Грязи, рассказал о планах организовать там «тюрьму» для иноагентов.

По его задумке, знаменитости, получившие соответствующий статус, будут петь патриотические композиции и ставить спектакли. По словам Барецкого, помещения в замке расположены так, что напоминают места лишения свободы.

Шоумен считает, что «воспитателями» патриотизма в частной тюрьме Барецкого могут стать SHAMAN, Николай Расторгуев и Олег Газманов.

«Конечно, SHAMAN, я уже сейчас начну вести переговоры, контакты есть. Да любой желающий. Расторгуев, „Любэ“, Газманов. Но я не знаю, согласится ли Газманов. Но я думаю, что согласится, деньги всем нужны», — поделился он с NEWS.ru.

Что Серега посоветовал SHAMAN

Хип-хоп-исполнитель Сергей Пархоменко (Серега) посоветовал SHAMAN изменить строчку в его композиции «Встанем». В частности, речь идет о словах «…и песню затянем». По мнению Сереги, эти слова несовместимы с высоким поэтическим помыслом всей композиции.

«„Встанем“ — шикарная песня. Но строку „…и песню затянем“ я бы поправил, да простит меня Ярослав. Я уверен, что он старался. Но надо, чтобы кто-то посоветовал ему поправить эту строку, она в конкретном художественно-стилистическом контексте несовместима с высоким поэтическим посылом всей композиции», — сказал музыкант NEWS.ru.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Ярослав Дронов (SHAMAN)

Сколько зарабатывает SHAMAN

Музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев рассказал NEWS.ru, что на сегодняшний день самыми высокооплачиваемыми российскими артистами являются Филипп Киркоров, SHAMAN, Полина Гагарина и Анна Асти.

«Гагарина, SHAMAN, а вместе с ними и Анна Асти зарабатывают порядка 6–8 млн за мероприятие. Зиверт до недавнего времени тоже получала около 6 млн. Но я не исключаю, что в будущем эта цена будет расти в связи с этой нынешней паузой», — сообщил он.

Почему у SHAMAN нет друзей

SHAMAN признался, что в Москве у него нет настоящих друзей.

«Настоящих друзей здесь, в Москве, у меня нет. Может, я еще не заслужил настоящих друзей. Такое тоже может быть. Но одно могу точно сказать: дружба — понятие круглосуточное. Это 100%. Для меня так, да», — поделился он с Пятым каналом.

Где SHAMAN выступит в ближайшее время

SHAMAN продолжает концертный тур по России.

В ближайшее время певец выступит в Раменском (7 мая), Рязани (12 мая), Люберцах (13 мая), Чехове (15 мая), Кондопоге (24 мая), Мурманске (26 мая), Архангельске (28 мая), Пензе (7 июня), Тольятти (10 июня), Химках (19 июня), Мытищах (20 июня), Красногорске (25 июня), Подольске (26 июня) и Калининграде (1 июля) и Анапе (25 июля).

Помимо этого, у SHAMAN уже запланировано мероприятие на 2025 год — 9 марта он даст концерт в Москве.

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