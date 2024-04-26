«Несовместима со смыслом»: рэпер Серега раскритиковал строку из хита SHAMAN Рэпер Серега посоветовал SHAMAN исправить часть припева песни «Встанем»

Певцу SHAMAN необходимо исправить строчку «...и песню затянем» в песне «Встанем», заявил в беседе с NEWS.ru рэпер Серега (настоящее имя — Сергей Пархоменко). По его мнению, эта фраза несовместима с высоким поэтическим посылом всей композиции. При этом хит «Встанем» музыкант назвал шикарной песней.

«Встанем» шикарная песня. Но строку «…и песню затянем» я бы поправил, да простит меня Ярослав. Я уверен, что он старался. Но надо, чтобы кто-то посоветовал ему поправить эту строку, она в конкретном художественно-стилистическом контексте несовместима с высоким поэтическим посылом всей композиции, — высказался Серега.

Он считает, что среди российских артистов хорошие патриотические песни пока исполняет только SHAMAN. Певец выразил мнение, что культурному пространству страны нужно еще дорасти до таких композиций. В этом случае, как отметил Серега, все упирается в историческое образование. Артист также не исключил, что со временем в России начнет зарождаться культура, отличная от коллективного Запада.

Нельзя ведь авторам, которые десятилетиями творили по западническим лекалам, взять и набросить на себя враз этот ордынско-скифский пух и сказать, мол, теперь я патриот коллективного Востока. Наверное, потихонечку отмежевываясь от музыкальной культуры и вообще от культуры условного коллективного Запада, начнет зарождаться, появляться и формироваться что-то другое у нас. Опять же, на это нужно время, — сказал музыкант.

Ранее певица Татьяна Куртукова, ставшая знаменитой после исполнения хита «Матушка», назвала неинтересным сравнение себя с певцом SHAMAN. Она считает коллегу по сцене талантливым артистом, но с другой энергетикой. Куртукова также подчеркнула, что ее миссия заключается в популяризации народной культуры.