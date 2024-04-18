Названы самые высокооплачиваемые российские артисты Продюсер Бабичев: Киркоров и SHAMAN получают самые высокие гонорары

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Филипп Киркоров

На сегодняшний день самыми высокооплачиваемыми российскими артистами являются Филипп Киркоров, SHAMAN, Полина Гагарина и Анна Асти, рассказал в беседе с NEWS.ru музыкальный критик, продюсер Евгений Бабичев. Они находятся в топе несмотря на то, что угодили в крупный скандал.

Чем выше статус артиста, тем больше у него гонорары, это ни для кого не секрет. Из сольных артистов сейчас в топе — Полина Гагарина, SHAMAN, Филипп Киркоров и Анна Асти несмотря на то, что они угодили в крупный скандал, — рассказал Бабичев.

Он предположил, что среди перечисленных артистов Анна Асти является №1 на отечественной эстраде. В некоторых городах певице удается дать по два-три концерта в день. Кроме того, одной из самых высокооплачиваемых Бабичев назвал певицу Зиверт.

Гагарина, SHAMAN, а вместе с ними и Анна Асти зарабатывают порядка 6-8 млн за мероприятие. Зиверт до недавнего времени тоже получала около 6 млн. Но я не исключаю, что в будущем эта цена будет расти в связи с этой нынешней паузой, — добавил продюсер.

Владимир Пресняков и Клава Кока, продолжил Бабичев, зарабатывают чуть меньше, около 3 млн рублей за выступление. Он объяснил, что здесь многое зависит от заказчика, места проведения концерта и количества аудитории.

Ранее СМИ раскрыли гонорар Лолиты за корпоративы после «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой. Уточнялось, что певица зарабатывает до 5 млн рублей.