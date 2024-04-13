«Не заслужил»: SHAMAN об отсутствии настоящих друзей SHAMAN рассказал, что у него нет настоящих друзей в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

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Российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов) рассказал Пятому каналу, что у него в Москве нет настоящих друзей. Артист предположил, что, возможно, он пока не заслужил такого счастья. При этом исполнитель подчеркнул, что у дружбы не может быть временного определения, она должна быть на всю жизнь.

Настоящих друзей здесь, в Москве, у меня нет. Может, я еще не заслужил настоящих друзей. Такое тоже может быть. Но одно могу точно сказать: дружба — понятие круглосуточное. Это 100%. Для меня так, да, — отметил певец.

Также SHAMAN сообщил, что не знает, в чем секрет его успеха. Артист пошутил: знай он такую тайну, достиг бы музыкальных вершин гораздо раньше. Певец напомнил, что шел к успеху лет 15. Однако SHAMAN предположил, что залогом его популярности могла стать честность. Артист обратил внимание, что искренности не хватает во все времена, поэтому люди реагируют на нее.

Ранее дрессировщик Юрий Куклачев заявил, что песня SHAMAN «Реквием», которую он выпустил в день национального траура по погибшим в «Крокус Сити Холле», показала его гениальность как артиста. По его словам, композиция является шедевром мирового класса. Куклачев выразил мнение, что певец является уникальной личностью, в которой нет злобы и желчи.