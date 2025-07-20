SHAMAN ответил хейтерам, которые не верят в его роман с Мизулиной

SHAMAN ответил хейтерам, которые не верят в его роман с Мизулиной SHAMAN не будет переубеждать хейтеров, которые не верят в его роман с Мизулиной

Российский певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) заявил, что не станет оправдываться перед хейтерами, которые не верят в его роман с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. Как он сообщил на VK Fest, главное — их чувства, передает корреспондент NEWS.ru.

Если кто-то так считает, то зачем мне переубеждать и оправдываться. Самое главное, как мы себя чувствуем и как мы считаем вдвоем, — заявил он.

Ранее SHAMAN сообщил о планах сыграть свадьбу летом с Екатериной Мизулиной. Артист не уточнил конкретного года. Дронов рассказал, что официальное предложение о начале отношений сделал 9 марта, отметив необычность такого шага. По его мнению, для женщины подобное предложение имеет особое значение.

До этого концертный директор Сергей Лавров заявил, что SHAMAN отталкивает людей своим поведением. Он добавил, что певец «зазвездился», так как раньше он был простым и хорошим парнем.

Также SHAMAN представил песню, которую исполнит на «Интервидении». Автором композиции выступил Максим Фадеев. Судя по тексту композиции артиста, лирический герой просит возлюбленную простить его или отпустить. В конце упоминается его надежда на возможную встречу в будущем.