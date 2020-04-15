Сергей Шнуров назвал шуткой слова о своём заболевании COVID-19

https://static.news.ru/photo/47a310c6-7f1e-11ea-97ea-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шнуров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров, комментируя информацию о своей болезни, заявил, что его неправильно поняли. Он в шутку сказал, что заразился коронавирусом.

Ранее политик во время прямого эфира в Instagram в аккаунте футболиста Александра Кержакова признался, что заражён COVID-19.

Контекст шутливой беседы и разговора ни о чём, ещё ни один вирус не отменял. Заявления такого рода делаются официально, а не в прямом эфире Instagram. Если я заболею, непременно об этом сообщу, — отметил исполнитель в разговоре с «Коммерсантом».

Как писал NEWS.ru, одна из исполнительниц главных ролей в сериале «Деффчонки» Галина Боб сообщила о заражении коронавирусом. Это подтвердили результаты сделанных ею исследований.