Тарзан об измене: «Это была спланированная акция, шантаж»

https://static.news.ru/photo/fa7da0f0-0716-11eb-a88a-fa163e074e61_660.jpg Тарзан Фото: Alexander Keltik/Russian Look/Global Look Press

Наташа Королёва и Сергей Глушко решили прокомментировать скандал, связанный с изменой, и обозначить свою позицию в этой истории.

По словам Глушко, они с Королёвой узнали о том, что их семейным проблемам будет посвящена целая программа на телевидении. Тем не менее супруги не хотели излишнего обсуждения.

Это абсолютно криминальная история. Я не судья этим леди, и речь не обо мне. Это мошенницы, это была заранее спланированная акция, шантаж — я даже не знаю, как это назвать, — отметил Глушко, слова которого приводит «Экспресс газета».

Артист также подчеркнул, что во время пребывания в Турции они с Королёвой всё между собой обсудили. Так, его супруге «начали сливать информацию, что есть некие персоналии, ходят по редакциям телеканалов и обладают компрометирующими видео».

В свою очередь Королёва также утверждает, что скандал с изменой был спланирован.

Ранее певица рассказала, что после возвращения из отпуска не досчиталась драгоценностей на 5 млн рублей. Вскоре Глушко признался, что приводил в отсутствие жены двух девушек, которые обокрали его. Некоторое время спустя он подтвердил зародившиеся слухи о своей неверности, однако заявил, что его коварно соблазнили.

Одна из виновниц скандала Анастасия Шульженко, воспользовавшись вниманием к своей персоне, начала ходить по различным ток-шоу. Оказалось, что это ей не в новинку: ранее она зарабатывала на жизнь тем, что снималась в разных программах, где играла героинь выдуманных историй. В какой-то момент девушка даже заявила, что беременна от Глушко, однако результат теста это не подтвердил.

Ранее NEWS.ru писал, что Королёва не считает изменой связь супруга. По словам артистки, её муж — «большой ребёнок», который легко поддаётся эмоциям.