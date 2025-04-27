Сбежавший лидер Little Big нашел способ зарабатывать в России SHOT: Илья Прусикин переоформил права на товарный знак Little Big

Фото: Global Look Press

Илья Прусикин

Лидер российской группы Little Big Илья Прусикин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) переоформил права на товарный знак группы на директора коллектива Алину Пязок, пишет Telegram-канал SHOT. Это позволяет ему получать авторские и другие отчисления с песен группы и таким образом зарабатывать в России, будучи за границей, пишет источник.

Канал добавил, что Анна вместе с группой находится в Лос-Анджелесе. На самом Прусикине весит долг в размере 50 тысяч рублей, в связи с чем, все его счета оказались заблокированы ФНС.

Группа Little Big покинула Россию летом 2022 года. Музыканты осудили проведение спецоперации и уехали в Лос-Анджелес, где сейчас живут и работают. Софья Таюрская жаловалась, что им приходится экономить на всем из-за отсутствия источников доходов. Артисты снимают жилье и учат английский язык с репетиторами. Они уже получили грин-карту по визе «талантливых людей».

До этого депутат Брянской областной думы, руководитель движения «Россия Православная» Михаил Иванов высказал мнение, что рэпер Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) заслужит прощение и поддержку, если прекратит исполнять деструктивные песни. Он также приветствовал решение музыканта свести «дьявольскую» татуировку.