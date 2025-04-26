Депутат согласился простить и поддержать Моргенштерна при одном условии Депутат Иванов: Моргенштерна простят, если он прекратит петь деструктивные песни

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Алишер Моргенштерн

Рэпер Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) заслужит прощение и поддержку, если прекратит исполнять деструктивные песни, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы, руководитель движения «Россия Православная» Михаил Иванов. Он также приветствовал решение музыканта свести «дьявольскую» татуировку.

С одной стороны, это прекрасно, что человек смыл татуировку и обратился к вере. Как бы это ни был обман зрения, ведь это не говорит о том, что он полностью очистился. Все мы помним его клип «Волна», который хорошо иллюстрирует его отношение к христианской религии в целом, — отметил Иванов.

Собеседник также призвал артиста доказать искренность своего раскаяния конкретными делами. Иванов объяснил, что Моргенштерн должен отказаться от записи деструктивных композиций.

Если он действительно такой верующий теперь, то ему следует прекратить штамповать деструктивные песни, которые сейчас находятся в топе во всех музыкальных сервисах. Я готов поддержать музыканта, если тот действительно намерен исправиться и приносить пользу России. Если человек действительно исправится и готов трудиться на благо Родины, а не Запада, то надо его простить. Он покаялся, — подытожил Иванов.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что некоторые россияне стали употреблять наркотики из-за влияния рэпера Алишера Моргенштерна. Так он отреагировал на предложение движения «Зов народа» снять с исполнителя статус иностранного агента.