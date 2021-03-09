Савичева заступилась за Manizha

https://static.news.ru/photo/4c5d8454-8132-11eb-b8b9-96000091f725_660.jpg Юлия Савичева Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Юлия Савичева встала на сторону Манижи, которая в этом году будет представлять Россию на Евровидении. Участница Евровдения-2004 искренне удивлена, чем недовольны люди, которые сами выбрали певицу путём голосования.

Своё мнение «фабрикантка» высказала на своей странице в соцсети.

Я искренне не понимаю, почему люди так негативно отреагировали на Манижу, которая поедет на Евровидение. Было национальное голосование, вы же сами её выбрали! — написала певица.

Савичева добавила, что оценивала конкурсантку с точки зрения того, как её номер будет смотреться на сцене. В прошлом году, напомнила артистка, никто не хотел, чтобы Little Big ехали на Евровидение. На коллектив также обрушился шквал негатива. А сейчас многие разочарованы тем, что группа не едет на песенный конкурс.

Ранее NEWS.ru сообщал, что совершенно не важно, кто будет представлять Россию на предстоящем конкурсе «Евровидение-2021», считает музыкальный критик Сергей Соседов. По его словам, итог данного музыкального «соревнования» давно предопределён, а конкурс в мае в Роттердаме устраивают ради зевак.