«Самый дебильный проект на телевидении»: Лоза высказался о шоу «Маска»

https://static.news.ru/photo/8d1ec2d8-99b4-11eb-9756-96000091f725_660.jpg Юрий Лоза Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Юрий Лоза крайне критично высказался о самом рейтинговом музыкальном шоу «Маска» на отечественном телевидении. Музыкант не смотрит шоу и возмущён тем, что происходит на сцене.

По мнению певца, достаточно взять любую ростовую куклу, с помощью которых в рестораны зазывают посетителей, поставить её на сцену, включить фонограмму — и будет такой же эффект.

На шоу «Маска» никто даже не знает, стоит ли внутри костюма артист, открывает он рот или нет. Есть, конечно, и другие тупые передачи типа «Точь-в-точь», «Один в один», «Битва хоров», но это ещё куда ни шло. «Маска» — это же апофеоз тупости! — приводит слова Лозы «Собеседник».

Музыкант уверяет, что он бы никогда не пошёл на такое шоу — не то, что участвовать, в ладоши хлопать бы не стал. Хотя он в курсе, что за участие в таких шоу дают звания народных артистов. Но даже ради этого музыкант не собирается «позориться».

Что касается невероятно высоких рейтингов проекта, то Лоза объясняет это тенденцией к отуплению населения.

К примеру, сейчас героями считаются персонажи из социальной сети TikTok. 40–50 лет назад такое и представить себе было невозможно! Раньше для того, чтобы стать популярным, нужно было совершить поступок. Скажем, спел хорошую песню на передаче — добился популярности. А сейчас — сначала стал популярным в Интернете, а потом уже пошел петь, — говорит артист.

И при этом неважно, попадает такой «певец» в ноты или нет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что песня «Русская женщина» (Russian woman), с которой певица Манижа Сангин, она же Manizha, представит Россию на международном конкурсе песни «Евровидение», вовсе не отражает суть русской культуры. Такое мнение высказал музыкант и общественный эксперт Юрий Лоза.