Самбурская напомнила Собчак об участии в шоу «Дом-2»

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Актриса Настасья Самбурская напомнила телеведущей Ксении Собчак об её участии в реалити-шоу «Дом-2».

Так, некоторое время назад телеведущая Ксения Бородина подвергла критике создателей сериала «Беспринципные». Светской львице не понравилась пропаганда аморальности, которая была заметна в картине. Однако телеведущей очень быстро подобрали подходящий ответ — ей напомнили о работе в проекте, который долгое время ассоциировался у россиян с пошлостью и развратом.

Такое мнение поддержала и актриса Настасья Самбурская. В частности, артистка упомянула всех, кто был как-то связан с проектом. Поклонники знаменитости были солидарны с мнением своего кумира. Многие из них отметили, что «Собчак и Бузова — флаг днища». Стоит отметить, что Самбурская поспешила утихомирить своих фанатов и вычеркнуть первую фамилию из «чёрного списка».

Не смешите. Собчак — это дно давно переросла, у неё интеллект от природы! — отметила Самбурская, слова которой приводит StarHit.

Известно, что проект «Дом-2» стартовал в 2004 году. Данное шоу обрело популярность благодаря громким скандалам, демонстрации драк и сцен интимного характера.

Ранее NEWS.ru писал, что мошенники требуют у участницы проекта «Дом-2» Ксении Волковой 25 тысяч рублей. В противном случае они грозят опубликовать интимное видео, которое они обманом выманили у девушки под предлогом участия в кастинге.

Волкова сама сняла себя на видео и отправила ролик злоумышленникам. Она была уверена, что участвует в кастинге для съёмок клипа.