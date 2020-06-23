Рудковская сообщила о креативности Гном Гномыча и уроках английского языка

https://static.news.ru/photo/ef21613e-b562-11ea-8a74-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Продюсер Яна Рудковская на своей официальной странице в социальной сети ответила на наиболее популярные вопросы подписчиков, которые сама жена фигуриста Евгения Плющенко выбрала из комментариев.

Первый вопрос касался предпочтений в еде на завтрак. Рудковская заявила, что по утрам любит есть йогурты. Также она рассказала, что по-прежнему находится на самоизоляции. В этом режиме продюсер не стала терять времени зря. По её словам, она начала учить английский, причём занятия проходят с носителем языка.

Также, судя по посту Рудковской, её подписчиков очень волнует, как часто она снимает видео. Продюсер ответила, что занимается этим по воскресеньям — в остальные дни попросту нет времени.

Кроме того, как рассказала жена Плющенко, идеи всех роликов на странице Гном Гномыча (так родители называют сына Сашу) принадлежат самому ребёнку, а не кому-то из взрослых. Рудковская же, в свою очередь, реализовала во время изоляции одну оригинальную идею.

Мы сняли необычный клип на трек Димы Билана «Химия». Такого формата пока в мире никто не делал! Думаю, будет скоро очень интересно всем посмотреть, — написала Рудковская в Instagram.

Продюсер в конце поста подчеркнула, что ждёт новых вопросов от своих подписчиков.

Как ранее передавал NEWS.ru, музыкант Сергей Шнуров посвятил сатирическое стихотворение российским звёздам, которые поучаствовали в продвижении всенародного голосования по поправкам в Конституцию.

В частности, артист посмеялся над семьёй продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко, которые снялись в ролике вместе с сыном по прозвищу Гном Гномыч.