Рудковская показала свой осенний сад

https://static.news.ru/photo/fc3da292-1b74-11eb-ade0-fa163e074e61_660.jpg Фото: rudkovskayaofficial/instagram.com

Супруга фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская опубликовала видео, где она гуляет по своему саду. Светская львица показала, что на пруду у нее обосновались дикие утки и селезни.

Она провела небольшую экскурсию по саду и показала все красивые уголки, которыми особенно гордится. На кадрах видно, что на огромной территории у звёздной пары стоят два дома — один основной, а второй для гостей. Кроме того, идёт строительство бани на сваях.

Смотрите, какие ещё гортензии! Просто обалденные, такого цвета, очень красивые, — похвасталась Рудковская в сторис Instagram.

При этом она с нескрываемым удовлетворением отметила, что на дворе конец октября, а сад по-прежнему прекрасен.

Как писал NEWS.ru, Яна Рудковская устроила целый модный показ на шоу «Миллион на мечту», где она является соведущей. Светская львица один за другим сменила несколько дорогих модных нарядов, чем заставила больше говорить о себе, а не об очередном выпуске шоу.