Роман с Михалковым, ссора с Сябитовой, предательства: как живет Гузеева

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Лариса Гузеева

Телеведущая Лариса Гузеева раскритиковала своего коллегу Леонида Якубовича за слова о шоу «Поле чудес». Что об этом известно, почему ссорилась с Розой Сябитовой, что за роман с режиссером Никитой Михалковым?

Почему критиковала Якубовича

Телеведущий Леонид Якубович должен быть благодарен судьбе за то, что в его жизни есть шоу «Поле чудес», заявила Гузеева в интервью YouTube-шоу Лауры Джугелии. Так она отреагировала на слова Якубовича, который назвал программу утомительной и признался, что не может ее смотреть.

«Он же должен Богу молиться, что у него есть этот проект, благодаря этому проекту он имеет такие дивиденды. Как можно? Это же рука, которая тебе давала, кормила», — подчеркнула Гузеева.

Сама Гузеева, которая на протяжении многих лет ведет передачу «Давай поженимся!», призналась, что не испытывает усталости или раздражения от своей работы. Она назвала наличие у нее работы ценным даром. По словам Гузеевой, в случае ухода из шоу за ней не выстроится очередь из работодателей.

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Что известно о ссоре с Сябитовой

Программу «Давай поженимся!» на Первом канале Лариса Гузеева ведет вместе с Сябитовой. Ссоры между звездами — обычное дело. Раньше их немного сдерживала астролог Василиса Володина, но она ушла из передачи.

В выпуске, посвященном жениху из Италии, Сябитова и Гузеева так увлеклись обсуждением, что их разговор превратился в жаркий спор. Ведущие говорили о привычках и обязанностях мужчин и женщин в браке. Они повысили голос и даже начали размахивать предметами, лежащими на столе. Сябитова, не желая уступать коллеге, воскликнула: «Ты что, тупая, что ли?» Гузеева не отреагировала на ее слова.

В жизни, как говорила Сябитова, они не дружат. Во время YouTube-шоу «Алена, блин!» сваха сообщила, что считает Гузееву не просто коллегой по программе, а членом семьи.

«Мы не дружим. Мы семья. Попробуйте что-нибудь сейчас плохое про нее сказать. Встану и лещей надаю! Она моя родственница. Я могу ее критиковать, и она мне это разрешает. А вы не можете. За нее глотку порву!» — заявила Роза в выпуске проекта.

По словам Сябитовой, дружба между ведущими могла бы помешать программе «Давай поженимся!» быть столько лет в эфире.

Что Гузеева рассказала о романе с Михалковым

Гузеева развеяла слухи о романе с режиссером Никитой Михалковым во время съемок фильма «Жестокий романс». В интервью YouTube-шоу Лауры Джугелии актриса подчеркнула, что близких отношений между ними не было.

По словам Гузеевой, обаяние Михалкова действительно сложно было игнорировать — он был харизматичным и привлекательным человеком, которому многие симпатизировали. Однако эти чувства не переросли в роман. Актриса добавила, что после окончания съемок их общение свелось к редким встречам на фестивалях.

«Если не в Никиту в то время влюбиться, то в кого? Он был красавец, плейбой, совершенно отдельная планета во вселенной. Конечно, чувства какие-то были, но это не про роман», — вспомнила 65-летняя телеведущая.

Почему Гузеева обвинила Володину в предательстве

Гузеева считает поведение астролога Василисы Володиной предательством. Такими словами актриса в интервью Лауре Джугелии прокомментировала уход соведущей из шоу «Давай поженимся».

Володина приняла решение уйти на самоизоляцию из-за коронавируса, когда ведущие Первого канала начали заболевать. Гузеева пыталась отговорить подругу от этого шага.

Она призывала соведущую преодолеть страх и сниматься в шоу, несмотря на угрозу. Актриса считает, что именно так и должны поступать товарищи — работать в опасных условиях, продолжать радовать зрителя и не предавать друг друга.

Однако, отметила Гузеева, Володина поступила не по-товарищески. Ее поведение можно сравнить с поведением людей, которые «во время войны брали себе бронь».

«Она сказала, что для Ларисы Гузеевой всегда особые условия. Какие условия? Что моя мама уходила, а я работала? Что я была в ковид, рисковала? Очень плохо по отношению к коллективу», — указала Гузеева.

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