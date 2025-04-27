«Рука, которая кормила»: Гузеева осудила Якубовича за слова о «Поле чудес» Телеведущая Гузеева раскритиковала Якубовича за высказывания о «Поле чудес»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Лариса Гузеева

Телеведущий Леонид Якубович должен быть благодарен судьбе за то, что в его жизни есть шоу «Поле чудес», заявила его коллега Лариса Гузеева в интервью YouTube-шоу Лауры Джугелии. Так она отреагировала на слова Якубовича, который назвал программу утомительной и признался, что не может ее смотреть.

Он же должен Богу молиться, что у него есть этот проект, благодаря этому проекту он имеет такие дивиденды. Как можно? Это же рука, которая тебе давала, кормила, — подчеркнула Гузеева.

Сама Гузеева, которая на протяжении многих лет ведет передачу «Давай поженимся!», призналась, что не испытывает усталости или раздражения от своей работы. Она назвала наличие у нее работы ценным даром. По словам Гузеевой, в случае ухода из шоу за ней не выстроится очередь из работодателей.

Ранее Гузеева назвала поведение астролога Василисы Володиной предательством. Такими словами актриса прокомментировала уход соведущей из шоу «Давай поженимся!».

Володина приняла решение уйти на самоизоляцию из-за коронавируса, когда ведущие Первого канала начали заболевать. Гузеева пыталась отговорить коллегу от этого шага. Она призывала соведущую преодолеть страх и сниматься в шоу, несмотря на угрозу. Актриса считает, что именно так и должны поступать товарищи.