Гузеева раскрыла истинную причину ухода Володиной из «Давай поженимся» Гузеева: астролог Володина предала шоу «Давай поженимся» уходом на карантин

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Лариса Гузеева

Телеведущая Лариса Гузеева считает поведение астролога Василисы Володиной предательством. Такими словами актриса в интервью Лауре Джугелии прокомментировала уход соведущей из шоу «Давай поженимся».

Володина приняла решение уйти на самоизоляцию из-за коронавируса, когда ведущие Первого канала начали заболевать. Гузеева пыталась отговорить подругу от этого шага.

Она призывала соведущую преодолеть страх и сниматься в шоу, несмотря на угрозу. Актриса считает, что именно так и должны поступать товарищи — работать в опасных условиях, продолжать радовать зрителя и не предавать друг друга.

Однако, отметила Гузеева, Володина поступила не по-товарищески. Ее поведение можно сравнить с поведением людей, которые «во время войны брали себе бронь».

Она сказала, что для Ларисы Гузеевой всегда особые условия. Какие условия? Что моя мама уходила, а я работала? Что я была в ковид, рисковала? Очень плохо по отношению к коллективу, — указала Гузеева.

Сама Володина рассказывала, что хотела вернуться в шоу после отпуска. Однако ее соведущие оказались непреклонными.

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