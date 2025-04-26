Телеведущая Лариса Гузеева считает поведение астролога Василисы Володиной предательством. Такими словами актриса в интервью Лауре Джугелии прокомментировала уход соведущей из шоу «Давай поженимся».
Володина приняла решение уйти на самоизоляцию из-за коронавируса, когда ведущие Первого канала начали заболевать. Гузеева пыталась отговорить подругу от этого шага.
Она призывала соведущую преодолеть страх и сниматься в шоу, несмотря на угрозу. Актриса считает, что именно так и должны поступать товарищи — работать в опасных условиях, продолжать радовать зрителя и не предавать друг друга.
Однако, отметила Гузеева, Володина поступила не по-товарищески. Ее поведение можно сравнить с поведением людей, которые «во время войны брали себе бронь».
Она сказала, что для Ларисы Гузеевой всегда особые условия. Какие условия? Что моя мама уходила, а я работала? Что я была в ковид, рисковала? Очень плохо по отношению к коллективу, — указала Гузеева.
Сама Володина рассказывала, что хотела вернуться в шоу после отпуска. Однако ее соведущие оказались непреклонными.
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