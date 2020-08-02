Рома Жуков женится на избраннице, с которой вместе уже три года

https://static.news.ru/photo/66229c44-d548-11ea-b5b6-fa163e074e61_660.jpg Рома Жуков Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Рома Жуков, отец семерых детей, 21 августа сыграет свадьбу с избранницей, с которой он вместе уже три года. Ольга Ларионова, у которой также есть ребёнок, уже определилась со свадебным платьем — оно будет белоснежным.

На свадьбу приглашены звёзды отечественного шоу-бизнеса, банкет рассчитан на 70 человек. Расписываться с невестой Рома Жуков будет в одном из столичных ЗАГСов, пишет StarHit.

Гостями торжественного мероприятия станут Вадим Казаченко, Сергей Васюта, Марина Хлебникова, солисты группы «Белый орёл», Александр Айвазов.

С бывшей женой Рома Жуков развёлся три года назад. Он обвинил супругу в злоупотреблении алкоголем после гибели одного из детей. Сама же Елена, наоборот, обвинила в крахе семьи самого музыканта. В частности, она утверждала, что певец не платит алименты на детей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что музыкант Рома Жуков расстался с женой Еленой несколько лет назад, оставив ей шестерых детей. При этом он уверяет, что достойно обеспечивает своих наследников, однако экс-супруга придерживается другого мнения, обвиняя артиста в жадности и агрессивном поведении.