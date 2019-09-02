Рита Дакота Рита Дакота Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Певица Рита Дакота объяснила, почему плохо спела в Кремле на концерте в честь 1 сентября. По её словам, во всём виноваты звукорежиссёры. Они настроили аппаратуру так, что артистка почти себя не слышала. Поэтому исполнительница решилась остановить песню и обратилась к техникам.

Потом корила себя: мол, это непрофессионально. Но, блин, это не моя вина! Почему из-за технического косяка я должна была хреново спеть и взять на себя ответственность? Это нечестно, — пожаловалась она в Instagram.

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Отвратительный день. Просто дно. Во-первых, с недавних пор я ненавижу осень. Она пришла внезапно, отняла у меня лето нагло. Не хочу! Я не хочу эту осень. Во-вторых, Мия сегодня просто отвергает меня. На ровном месте. Не слушается, ведёт себя отвратительно, просто валяется на асфальте щекой и рыдает, без повода. Берёшь на руки - выкручивается и орет сиреной. Отправила ее спать и сама разрыдалась. Ещё и с мамой поссорилась, потому что она очевидно пыталась сгладить острые углы и успокоить меня, говоря «правильные в этой ситуации» вещи, но вообще не соответствующие действительности. Наверное, она хороший друг, но когда знаешь, что это не правда, а только способ успокоить - становится ещё хуже.. В-третьих этот адский эпик фейл в Кремле сегодня. Не знаю, вошло оно в эфир или нет, учитывая, что он был прямой. Но я первый раз в жизни решила ради одной песни не брать своего звукорежиссера и спеть с местным. Выхожу на сцену, а у меня в наушниках во всю громкость фигачит смесь аранжировки и того, что говорят за сценой. А вокала нет. То есть поешь вслепую, не слышишь, что. И в наушниках «Срочно воды принесите! Так, кто у нас после Дакоты? Балет готовится за сценой!!!!». Я не выдержала и на половине первого куплета остановила и попросила исправить это. Так и сказала «простите пожалуйста, но у вас технический сбой. Уберите у меня из ушей то что происходит за сценой и сделайте так чтобы я слышала себя или в наушниках, или в напольных мониторах». Потом корила себя, мол это непрофессионально. Но блин, это не моя вина!! Почему из-за технического косяка я должна была хреново спеть и взять на себя ответственность? Это нечестно. Мне многие артисты советуют петь под «концертную фанеру» на таких мероприятиях, но я реально не умею. Значит или вообще больше не петь на сборных концертах, где хреновый звук или заморачиваться ради одной песни делать саундчек, возить свою команду, звукача, техника и т п Короче, я очень расстроена сегодня. Хочется закрыться от всех и плакать. Но некогда. Чтобы фото соответствовало тому, какое сраное у меня настроение, я даже не буду обрабатывать его. Хочу запомнить момент в полной красе, чтобы когда случатся дни получше, ценить их больше

Публикация от РИТА DАКОТА (@ritadakota)

Девушка очень расстроилась из-за случившегося, ведь на видео, попавших в Сеть, слышно, как она поёт не с лучшим для себя качеством, пишет Life. Рита Дакота была участницей телепроектов «Фабрика Звезд — 7» и «Главная сцена».

Как ранее писал News.ru, Дакота. пережившая разрыв с мужем, решила помочь девушкам преодолеть предательство. Вместе с подругами певица намерена запустить марафон под названием «Как пройти через жизненные трудности и стать сильнее, ярче и счастливее». Участницам обещают, что после тренинга они избавятся от груза переживаний и наполнятся энергией. Курс стоит 990 рублей.

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