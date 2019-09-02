https://static.news.ru/photo/e63a4320-cd81-11e9-a222-fa163e074e61_660.jpg Рита Дакота Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Певица Рита Дакота объяснила, почему плохо спела в Кремле на концерте в честь 1 сентября. По её словам, во всём виноваты звукорежиссёры. Они настроили аппаратуру так, что артистка почти себя не слышала. Поэтому исполнительница решилась остановить песню и обратилась к техникам.

Потом корила себя: мол, это непрофессионально. Но, блин, это не моя вина! Почему из-за технического косяка я должна была хреново спеть и взять на себя ответственность? Это нечестно, — пожаловалась она в Instagram.

Девушка очень расстроилась из-за случившегося, ведь на видео, попавших в Сеть, слышно, как она поёт не с лучшим для себя качеством, пишет Life . Рита Дакота была участницей телепроектов «Фабрика Звезд — 7» и «Главная сцена».

Как ранее писал News.ru, Дакота. пережившая разрыв с мужем, решила помочь девушкам преодолеть предательство. Вместе с подругами певица намерена запустить марафон под названием «Как пройти через жизненные трудности и стать сильнее, ярче и счастливее». Участницам обещают, что после тренинга они избавятся от груза переживаний и наполнятся энергией. Курс стоит 990 рублей.