Рэпер Потап уехал с Украины в латиноамериканскую страну Рэпер Потап сообщил о переезде в Колумбию для создания новых песен

Фото: Социальные сети

Потап (Алексей Потапенко)

Украинский рэпер Потап (Алексей Потапенко) в Instagram (деятельность в РФ запрещена) сообщил о переезде на родину певицы Шакиры — в Колумбию — для «создания новых хитов». По словам музыканта, он собирается исследовать эту латиноамериканскую страну и работать с местными артистами. Потап подчеркнул, что к переезду его подтолкнуло желание достичь новых высот в карьере.

Я лечу в Колумбию — страну, создающую музыкальные тренды в Латинской Америке. Колумбийские артисты, такие как Шакира, Джей Бальвин, Karol G и Малума, являются мировыми суперзвездами. Как у продюсера, у меня есть невероятная возможность исследовать эту страну и сотрудничать с лучшими авторами песен для создания новых хитов! Пожелайте мне удачи, я стремлюсь достичь новых высот в своей карьере, — пояснил музыкант.

Потап подчеркнул, что собирается учить испанский язык и «налаживать международные связи». Он отметил, что делает это не только для себя, но и для будущего своей страны.

Иногда личностный и профессиональный рост требует от нас пролететь лишнюю милю, подталкивая себя вперед. Это постоянная борьба, в которую мы вкладываем свое время и здоровье для достижения желаемых результатов. Мы делаем это не только для себя, но и для наших семей, друзей и страны, несмотря на тонны ненависти и негатива на пути, — заявил исполнитель.

Ранее Потап публично извинился перед своей женой певицей Настей Каменских. Он опубликовал соответствующий пост, в котором отметил, что все люди совершают ошибки, но всегда сложно признать их и вовремя «найти правильные слова».

Публикацию Потап сопроводил коллажем из двух фотографий. На одном кадре сам рэпер стоит в футболке с надписью Sorry, а на втором запечатлена собака Насти Каменских Мими. Исполнитель продублировал запись у себя в сторис и прикрепил песню группы Blue и Элтона Джона Sorry Seems to Be the Hardest Word.