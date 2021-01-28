Разин назвал Шнурова трусливым подлецом

https://static.news.ru/photo/0d3a9c0a-615a-11eb-b71b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин прокомментировал конфликт между продюсером Иосифом Пригожиным и музыкантом Сергеем Шнуровым. Последнего он назвал трусливым подлецом и сравнил с крысой.

Я всегда говорил, что Шнуров — это трусливый подлец, который исподтишка наносит удары, оскорбляет людей, а сам, как крыса, прячется за погонами и боится, что его прихватят и набьют рожу, — написал Разин в Instagram.

Он припомнил, что ранее резко ответил Шнурову на его оскорбления в адрес Москвы и жителей столицы. По его словам, тогда артист повёл себя аналогично — «побежал и накатал заявление в прокуратуру».

Разин призвал музыканта перестать быть «мальчишом-плохишом», унижать коллег и говорить гадости в адрес простых людей. Он отметил, что в детдоме за такое поведение били ночью и устраивали «тёмную».

Речь идёт о конфликте, разразившемся между Шнуровым и Пригожиным в конце 2020 года. Поначалу они публично переругивались из-за жалоб последнего на бедственное положение артистов из-за пандемии. В какой-то момент в размолвку оказалась втянута певица Валерия. Тогда продюсер написал Шнурову несколько сообщений, в которых назвал артиста «мразёнышем» и использовал нецензурную лексику. В одном из интервью Пригожин и вовсе заявил, что готов дойти до рукоприкладства. За высказывания в духе «Лера-фанера» он пообещал «рано или поздно треснуть по башке» своего оппонента.

Как писал NEWS.ru, 27 января Шнуров обратился в столичную полицию с заявлением об угрозах физической расправой. По словам адвоката музыканта Алексея Добрынина, высказывания Пригожина можно квалифицировать по уголовной статье об угрозе причинения тяжкого вреда здоровью. Адвокат Пригожина Сергей Жорин, в свою очередь, назвал обращения Шнурова в полицию ложным доносом, а сам продюсер назвал это самопиаром.