«Расплачиваешься „Ягуарами“»: актриса Гусева заявила о взятках в МГИМО

https://static.news.ru/photo/467b07e6-20ca-11eb-8894-fa163e074e61_660.jpg Екатерина Гусева Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Актриса Екатерина Гусева рассказала о взятках и коррупции в МГИМО, где учится её 22-летний сын Алексей.

Гусева отметила, что Алексей пловец и ему немного не хватило до КМС, так как началась учёба.

У него вуз ещё такой — МГИМО, а там либо ты расплачиваешься «Ягуарами» за зачёт, либо ты реально учишься, — заявила она в эфире YouTube-шоу «Зангалис & К».

Сын актрисы в своё время учился на джазовом отделении музыкальной школы. Он освоил саксофон и играл на некоторых концертах матери. Гусева отметила, что пыталась поддержать интерес Алексея к музыке, но пока он решил сосредоточиться на учебе.

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