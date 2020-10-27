Рапунцель назвала условия ухода из «Дома-2»

https://static.news.ru/photo/8c4f20c2-182d-11eb-a434-fa163e074e61_660.jpg Ольга Рапунцель Фото: olyarapunzel/instagram.com

Участница «Дома-2» Ольга Рапунцель назвала условия, при которых уйдёт с проекта.

У нас есть цель нахождения на проекте. Я не могу вам её озвучить, цель важная, поэтому мы пока уходить не собираемся. Но нас могут заставить уйти обстоятельства. Может просто лопнуть терпение, признаюсь, — сказала Рапунцель порталу Teleprogramma.pro.

Участница телестройки напомнила, что на телепроекте они живут всей семьёй. Однако, несмотря ни на что, она считает себя счастливой женщиной и матерью.

Кроме того, Рапунцель подчеркнула, что устаёт от скандалов на проекте и часто просит выходной.

Ранее в СМИ появилась информация, что Ксения Бородина и Ольга Бузова перестали нравиться аудитории, и ТНТ не захотел продлевать с ними контракт ведущих «Дома-2». Однако позже телеканал опроверг эту информацию.