Рапунцель назвала условия ухода из «Дома-2»

Участница «Дома-2» Ольга Рапунцель назвала условия, при которых уйдёт с проекта.
У нас есть цель нахождения на проекте. Я не могу вам её озвучить, цель важная, поэтому мы пока уходить не собираемся. Но нас могут заставить уйти обстоятельства. Может просто лопнуть терпение, признаюсь, —сказала Рапунцель порталу Teleprogramma.pro.
Участница телестройки напомнила, что на телепроекте они живут всей семьёй. Однако, несмотря ни на что, она считает себя счастливой женщиной и матерью.
Кроме того, Рапунцель подчеркнула, что устаёт от скандалов на проекте и часто просит выходной.
Ранее в СМИ появилась информация, что Ксения Бородина и Ольга Бузова перестали нравиться аудитории, и ТНТ не захотел продлевать с ними контракт ведущих «Дома-2». Однако позже телеканал опроверг эту информацию.