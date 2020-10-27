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Рапунцель назвала условия ухода из «Дома-2»

11:14, 27 октября 2020 18
Ольга Рапунцель Ольга Рапунцель Фото: olyarapunzel/instagram.com

Участница «Дома-2» Ольга Рапунцель назвала условия, при которых уйдёт с проекта.

У нас есть цель нахождения на проекте. Я не могу вам её озвучить, цель важная, поэтому мы пока уходить не собираемся. Но нас могут заставить уйти обстоятельства. Может просто лопнуть терпение, признаюсь, — сказала Рапунцель порталу Teleprogramma.pro.

Участница телестройки напомнила, что на телепроекте они живут всей семьёй. Однако, несмотря ни на что, она считает себя счастливой женщиной и матерью.

Кроме того, Рапунцель подчеркнула, что устаёт от скандалов на проекте и часто просит выходной.

Ранее в СМИ появилась информация, что Ксения Бородина и Ольга Бузова перестали нравиться аудитории, и ТНТ не захотел продлевать с ними контракт ведущих «Дома-2». Однако позже телеканал опроверг эту информацию.

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