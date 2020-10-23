«Дом-2» прокомментировал слухи об увольнении Бородиной и Бузовой

https://static.news.ru/photo/851a56b4-15b7-11eb-8690-fa163e074e61_660.jpg Ольга Бузова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Продюсеры телепроекта «Дом-2» ответили на слухи о предстоящем увольнении ведущих Ксении Бородиной и Ольги Бузовой. По неподтверждённым данным, ведущие якобы стали неинтересны аудитории телеканала.

На этом основании якобы продюсеры телестройки решили не продлевать контракты с Бородиной и Бузовой на следующий год. Однако пресс-служба телеканала ТНТ всю эту информацию назвала домыслами.

Ольга Бузова и Ксения Бородина являются бессменными ведущими и ключевыми лицами телепроекта «Дом-2» на протяжении многих лет. Телеканал ТНТ не планирует это менять, — говорится в сообщении, которое приводит журнал StarHit.

Бородина ведёт телепроект с момента его появления в мае 2004 года. Ольга Бузова тогда же пришла как участница, вести телестройку она стала позже.

Ранее NEWS.ru сообщал, что телеведущая и актриса Лариса Гузеева резко отреагировала, когда журналисты попросили её прокомментировать слухи о том, что она станет ведущей реалити-шоу «Дом-2». Ведущая «Давай поженимся!» опровергла слухи.