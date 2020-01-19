https://static.news.ru/photo/01395b78-3a7b-11ea-88ec-fa163e074e61_660.jpg

Пользователи Сети заподозрили Аллу Пугачёву в пластике из-за резко помолодевшего лица. Думать так поклонников заставили фото с дня рождения Игоря Николаева.

Снимки появились на страницах гостей композитора. Пугачёву запросто можно спутать с дочерью Кристиной. Изменения касаются не только лица, но и фигуры: талия у Примадонны лучше, чем у молодой жены юбиляра.

@alladukhovaofficial

Аллу Борисовну не узнать! Хорошо выглядит. Овал лица будто изменился. Интересно, перебор с фотошопом или новая пластика? — пишут поклонники.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Алла Пугачёва произнесла трогательную речь, поздравляя Игоря Николаева с юбилеем. Видеозапись с торжества появилась на фанатской страничке Примадонны в Instagram.