«Пугачёва затмила дочь»: фанаты дорвались до фото с юбилея Орбакайте

https://static.news.ru/photo/66d0efa0-c003-11eb-b846-96000091f725_660.jpg Фото: maxgalkinru / instagram

Российский телеведущий и юморист Максим Галкин выложил в своём Instagram фотографии с юбилея Кристины Орбакайте. На нём он отлично отдыхал с супругой Аллой Пугачёвой. На серии фотографий артисты позируют все вместе, в том числе с супругом 50-летней Орбакайте, и по отдельности.

Пугачёва выбрала светлое платье с цветочной вышивкой и сделала пышную причёску с кудрями. Дочь Примадоны надела белое облегающее платье. Мужчины были в костюмах с бабочками.

Пользователи положительно оценили внешний вид всех артистов. Но некоторые почитали, что Пугачёва всё-таки выглядела лучше, чем её дочь.

Помолодевшая Пугачёва затмила Орбакайте на её дне рождения, — написала одна из фанаток певицы.

«Какие вы все классные, Алла Борисовна и вовсе расцвела», «И у именинницы, и у мамы очень красивые платья! Алла Борисовна, как всегда в последнее время, удивила нарядом. На дне рождения у Зайцева тоже был очень интересный образ».

Как раз по поводу образа на дне рождения у модельера Вячеслава Зайцева ей сделал похабный комплимент один из журналистов. На артистке был наряд от Игоря Гуляева, который дополняла красная шляпка с вуалью в виде огромного мака.