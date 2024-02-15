Пугачева и Галкин: последние новости 15 февраля, критика Цыгановой, фото

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Алла Пугачева и Максим Галкин

Народной артистке СССР Алле Пугачевой нашли замену и упрекнули в двуличии. Где сейчас ее муж шоумен Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), как живут их дети, за что критикуют звездную пару?

Какие секреты выдала няня, работавшая у Пугачевой

Звездный адвокат Александр Добровинский заявил, что знает все о семейной и личной жизни Пугачевой. По словам юриста, информацию об этом он получил от няни, работавшей в доме звезды, а затем пришедшей воспитывать и его детей.

«Я, например, знаю все, что происходило с Аллой Борисовной Пугачевой: что она ела, говорила и как часто ходила в туалет. Просто у нас была няня, которая до этого работала в доме Пугачевой и благополучно делилась подробностями. Очевидно, что люди, ушедшие от нас, тоже всё потом рассказывали», — рассказал Добровинский в интервью The Voice.

За что Вика Цыганова раскритиковала Аллу Пугачеву

Певица Вика Цыганова заявила, что забвение Пугачевой заслуженно. Артистка считает, что Примадонна никогда не была искренна со своими поклонниками.

«Это всегда была мимикрия. Если выключить голос и посмотреть только на ее изображение на экране, вы увидите, что человек просто кривляется. Я эти вещи сразу вижу», — сказала Цыганова в интервью «360», отметив, что артистку начали забывать.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певица Вика Цыганова

Как Пугачева относится к ЛГБТ

Вика Цыганова рассказала, что перестала выступать на одной сцене с Пугачевой после того, как та поддержала движение ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) в 2001 году. Артистка назвала Примадонну «матерью геев всея Руси».

«Алла Борисовна очень выступала на эту тему, что она мать геев всея Руси. Я не видела, как она выступала за кулисами, потому что перестала выступать после этого», — заявила Цыганова.

Кто может заменить Пугачеву на сцене

Рэпер Леша Свик (Алексей Норкитович) заявил NEWS.ru, что на смену Алле Пугачевой и Филиппу Киркорову придут новые кумиры. Однако, по его словам, легенды эстрады никогда не будут забыты.

«Я думаю, что произойдет не смена поколения, а придут новые артисты и жанры, которые будут ценны слушателям. Старые тоже не должны забываться и никогда не забудутся», — сказал Свик.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Леша Свик

Где сейчас могут находиться Пугачева и Галкин

Следующий концерт Галкина запланирован на 16 февраля в Таллине. Где сейчас находится артист, неизвестно. 13 февраля он опубликовал в своих соцсетях видео со своими детьми, Лизой и Гарри, а также показал нового члена семьи — маленькую черную собаку по имени Роки. Дочь юмориста и певицы играла в карты с Пугачевой, сын сначала собирал с отцом конструктор, но потом увлекся приставкой.

На следующий день шоумен запостил фотографию Пугачевой, которая, судя по подписи, собиралась позвонить другу. На снимке Примадонна выглядела очень хорошо: аккуратные, но объемные локоны, легкий макияж, ухоженные руки со свежим маникюром. На опубликованной фотографии Пугачева держит между пальцев дымящуюся сигарету и смотрит в экран мобильного телефона.

Подписчики особое внимание обратили на черты лица 74-летней Примадонны. Пользователям понравились слегка заостренные скулы, точеный нос и немного пухлые губы певицы.

Точное местонахождение Пугачевой и ее детей неизвестно. В декабре она с Галкиным была в числе гостей юбилея лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в Израиле.

По данным НТВ, супруги вернулись на Кипр, куда переехали в конце октября 2023 года. После новогодних праздников, по данным KP.RU, артисты вместе с детьми собирались отправиться в Великобританию. В Лондоне, по данным издания, Примадонна присматривала особняк. Вместе с тем Сурен Каграманов предположил, что звездная чета может переехать в США, где у Пугачевой есть несколько объектов недвижимости.

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