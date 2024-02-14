Леша Свик предположил, кто придет на смену Пугачевой и Киркорову Музыкант Свик рассказал, что Пугачеву и Киркорова сменят новые артисты и жанры

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Леша Свик (Алексей Норкитович)

Российский исполнитель Леша Свик (Алексей Норкитович) заявил NEWS.ru, что на смену певицы Аллы Пугачевой и артиста Филиппа Киркорова придут новые кумиры. Однако, по его словам, легенды эстрады никогда не будут забыты.

Я думаю, что произойдет не смена поколения, а придут новые артисты и жанры, которые будут ценны слушателям. Старые тоже не должны забываться и никогда не забудутся, — сказал он.

Ранее в Сети появилось видео с поездки Киркорова в Донбасс, где он выступил в городской больнице Горловки. Певец исполнил перед ранеными военными и сотрудниками медучреждения песню «Снег». Кроме того, Киркоров привез в ДНР гуманитарную помощь и подарки для бойцов, а также пообещал оплатить протезы троим военнослужащим.

Зампред Русской общины Крыма Владимир Резанов заявил, что народную артистку СССР Софию Ротару нужно лишить звания «Почетный гражданин Ялты». По его словам, эстрадная соперница Аллы Пугачевой финансирует Вооруженные силы Украины и отказалась признавать Крым российским.

Также сообщалось, что крымская антитеррористическая комиссия начала подготовку к национализации недвижимости Ротару, в числе которой отель «Вилла София» в Ялте. По его данным, там начали сбор доказательств того, что артистка могла спонсировать ВСУ.