Пугачева и Галкин: последние новости 14 февраля, возвращение в Москву

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Максим Галкин и Алла Пугачева

Народная артистка СССР Алла Пугачева может вернуться в Москву из-за любви к столице, а шоумен Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) опубликовал фото моложавой жены. Где сейчас звездная пара, за что ее критикуют, вернутся ли они в Россию?

Правда ли, что Пугачева не уехала из России

Певица Екатерина Шаврина заявила о возможном в будущем возвращении артистки в Россию. Она подчеркнула, что Пугачева очень любит Москву, и выразила уверенность, что Примадонна никогда не покинет столицу навсегда. При этом певица предположила, что отъезд артистки связан с ее супругом.

«Она и не уезжала. Поехала за границу: там у многих есть дома, что теперь делать. <...> Я не думаю, что она навсегда уехала. Что-то там, видимо, с мужичком связано. Ее винить не надо. <...> Как это — бросить Москву? Это наша родина. Пугачева любит очень Москву. Нет-нет, она никогда не уедет», — сказала певица.

Кто еще поддержал Пугачеву

Сын народного артиста России Олега Газманова музыкант Родион Газманов в интервью Игорю Кольке заявил, что Пугачева не перестает занимать особое место в истории и жизни российской эстрады и культуры, несмотря на ее взгляды и высказывания.

«Те песни, которые она пела, — это краеугольный камень российской культуры. С этим ничего не поделаешь. Поэтому я умею разделять людей с их характерами, какими-то взглядами и жизненными позициями и их музыку, потому что даже самый отъявленный мерзавец тем не менее может писать хорошие песни. И наоборот», — объяснил Газманов.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Родион Газманов

Никита Высоцкий — сын Владимира Высоцкого, директор культурного центра-музея «Дом Высоцкого на Таганке» — счел решение Примадонны уехать из страны трагической ошибкой. По его мнению, Пугачевой предстоит за нее расплачиваться.

«Я считаю, что это трагедия, это беда. У любого человека, если он любит свою страну, нет выбора. Он со своим народом. Если человек выбирает: „Я буду с другим народом, я космополит, буду жить в другой стране и рассказывать, какие вы свиньи“», — заявил актер в интервью YouTube-каналу «Эмпатия Манучи».

При этом Высоцкий подчеркнул, что Пугачева немало сделала для людей. Артист признал, что, когда кто-то осуждает Примадонну, ему хочется сказать: «Чувак, прямо сейчас иди и посмотри в зеркало».

Что за фото выложил Галкин

Галкин в своих социальных сетях опубликовал фотографию Пугачевой. На снимке Примадонна выглядит очень хорошо: у нее пышная укладка, артистка одета в молочный свитер оверсайз крупной вязки и светло-голубые джинсы. Руки певицы выглядят ухоженными, сделан свежий маникюр.

На опубликованной фотографии Пугачева держит между пальцев дымящуюся сигарету и смотрит в экран мобильного телефона. Галкин сообщил, что на снимке артистка запечатлена в момент, когда собирается сделать звонок другу.

Подписчики особое внимание обратили на черты лица 74-летней Примадонны. Пользователям понравились слегка заостренные скулы, точеный нос и немного пухлые губы певицы.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Максим Галкин

Где сейчас могут находиться Пугачева и Галкин

Галкин в начале февраля вышел на связь с поклонниками из Баку, где у него состоялся концерт. После выступления юморист поблагодарил фанатов за теплый прием. Неизвестно, как долго Галкин пробудет в Азербайджане. Его следующий концерт запланирован на 16 февраля в Таллине.

13 февраля Галкин опубликовал в своих соцсетях видео и показал своих детей Лизу и Гарри, а также нового члена семьи — маленькую черную собаку по имени Роки. Дочь юмориста и певицы играла в карты с Пугачевой, сын сначала собирал с отцом конструктор, но потом отдал предпочтение приставке.

Местоположение Пугачевой и ее детей неизвестно. В декабре она с Галкиным была в числе гостей юбилея лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в Израиле.

По данным НТВ, супруги вернулись на Кипр, куда переехали в конце октября 2023 года. После новогодних праздников, по данным KP.RU, артисты вместе с детьми собирались отправиться в Лондон, однако Сурен Каграманов заявил, что они могут переехать в США, где у Примадонны есть недвижимость.

Читайте также:

Отмены концертов, развод, закрытие бизнеса: черная полоса в жизни Брежневой

Лолита может завершить карьеру? Где она сейчас, какие концерты отменили

«Выпил всем нам кровь»: за что Малахов и другие звезды обижены на Лазарева