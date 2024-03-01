Пугачева и Галкин: последние новости 1 марта, возвращение, критика, слухи

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Агентство «Москва»

Народная артистка СССР Алла Пугачева впервые за 16 лет выпустила новый альбом, а ее супруг Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) готовится к выступлениям в Литве. Какие известны последние новости о них сегодня?

Что известно об альбоме Пугачевой

1 марта 2024 года состоялся релиз первого за последние 16 лет альбома Аллы Пугачевой под названием «P.S». В него вошли песни с юбилейного концерта артистки в Кремлевском дворце в 2019 году: «Монолог», «Анестезия», «Поживи в моей шкуре», «Все хорошо, ничего не случилось», «На коне», «Жизнь напоказ», «Святая ложь», «Вольная», «Тянет сердце руки», «Кругом голова», «Звезда», «Серое пальто», «Не делайте мне больно, господа», «Что-то надо мне», «Соловушка», «Свеча горела», «Мой друг», «Любовь, похожая на сон», «Женщина, которая поет», «На землю выпала роса».

В альбоме композиции представлены в записи с выступления, в ходе их прослушивания можно заметить на заднем фоне аплодисменты с концерта и короткие реплики певицы, которые она говорила со сцены.

Альбом можно послушать в аудиоформате на платформах Apple Music, Spotify, «Я.Музыка», «ВКонтакте» и других площадках.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачева

Что известно о местонахождении Пугачевой и Галкина

Максим Галкин на начало марта запланировал гастроли в Литве. В ближайшее время юморист даст концерты в Вильнюсе, Каунасе, Шауляе и Клайпеде 6, 7, 8 и 9 марта соответственно.

Знаменитости в настоящее время не говорили о своем желании вернуться в Россию.

Семья артистов не раскрывает свое местоположение. Последний раз Максим Галкин публиковал видео в социальных сетях с детьми и домашним питомцем по имени Рокки в феврале. На кадрах присутствовали и дети — двойняшки Лиза и Гарри. На видео дочь играла в карты с Аллой Пугачевой, а сын был занят видеоиграми. При этом комик не уточнил, где был записан ролик.

По данным НТВ, супруги в декабре прошлого года после посещения Израиля вернулись на Кипр, куда переехали в конце октября прошлого года. После новогодних праздников, по информации KP.RU, артисты вместе с детьми собирались отправиться в Лондон, однако блогер Сурен Каграманов заявил, что они могут переехать в США, где у Примадонны имеется недвижимость. Информации о возможном возвращении артистов в РФ в ближайшее время пока не было.

Фото: Игорь Иванко/Агентство «Москва» Максим Галкин

Как новые законы в РФ могут повлиять на Галкина

Telegram-канал Mash сообщил, что Максим Галкин может лишиться замка в подмосковной деревне Грязь, где он проживал с Аллой Пугачевой до отъезда из России. По информации канала, соответствующее обращение поступило в Генпрокуратуру после принятия нового закона о конфискации имущества за фейки о ВС РФ.

«Уехавший за границу юморист буквально весь свой контент строит на дискредитации российской армии и СВО. В своих выступлениях Галкин раз за разом обвиняет наши войска в преступлениях на Украине, даже в тех, которые уже давно разоблачили как фейки. <...>Эти высказывания увидел глава ФПБК Виталий Бородин и обратился в Генпрокуратуру. Если в ходе проверки будут выявлены нарушения, то у Галкина могут конфисковать его роскошный замок», — сообщает источник.

Также Госдума приняла закон о запрете рекламы у иноагентов. Решение касается любых платформ: сайтов, блогов и страниц в социальных сетях. Таким образом, признанные иноагентами в России лица не смогут получать средства от работодателей за размещение постов в Сети.

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