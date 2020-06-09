Прилучный расплатился с долгами и не появится на собственном разводе

https://static.news.ru/photo/cd2f527e-aa41-11ea-bcfc-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/bugevuge

Актёр Павел Прилучный погасил все свои долги. Теперь у судебных приставов нет претензий к нему.

Артист задолжал 150 тысяч рублей. Это налоги, которые он долгое время не оплачивал. На нём также висел штраф в размере 5 тыс рублей. Но Прилучный, сидя на карантине, всё же решился и оплатил все долги через мобильный банк.

Павел Прилучный всё оплатил, — сообщили КП-Новосибирск в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области.

Через неделю у звезды «Мажора» состоится бракоразводный процесс. Однако его на заседании не будет. Актриса Агата Муцениеце просит суд расторгнуть их брак. При этом она не требует никаких алиментов.

Прилучный и Муцениеце разъехались больше месяца назад: супруга перебралась в Москву, муж остался в коттеджном посёлке.

К Прилучному в гости периодически привозят детей, он прекрасно проводит с ними время, делится фотографиями с прогулок. Агата если вначале и переживала расставание и даже писала мужу стихи, сейчас успокоилась и настроена более категорично. Мужа она называет «человеком на букву П».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Муцениеце рассказала, почему подала на развод с мужем. Актриса отметила, что она — последний человек, у которого надо спрашивать секрет счастливых семейных отношений.