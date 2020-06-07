Пригожин в соцсети ответил на совет не позориться

Не все пользователи оценили шутку. Одна из них посоветовала Пригожину не позориться на фоне ситуации с его словами о тяжёлом положении артистов. Продюсер ответил ей, что не заявлял об отсутствии денег у себя, и вступил в дискуссию с другими пользователями. Так, на замечание, что с такой машиной стыдно просить помощи, надо работать, «как все обычные люди», Пригожин снова повторил уже сказанное.
А мы и работаем, как люди, а денег я не просил для себя, если что, — парировал он.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Иосиф Пригожин посоветовал лидеру «Ленинграда» Сергею Шнурову обратиться за помощью к психиатрам после его критики в адрес Валерии. Супруга певицы возмутило, что музыкант назвал его жену «тётей Лерой», притом что ни в каких родственных отношениях они не состоят.