Пригожин в соцсети ответил на совет не позориться

https://static.news.ru/photo/1324b9fe-a92f-11ea-8855-fa163e074e61_660.jpg Иосиф Пригожин Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Продюсер Иосиф Пригожин опубликовал шуточную видеозапись, в которой он садится в дорогой автомобиль и говорит, что собрался «бомбить», поскольку «сейчас время такое».

Спасибо моим чеченским братьям за подгон. В трудную минуту всегда рядом, — подписал продюсер ролик, который разместил в Instagram.

Не все пользователи оценили шутку. Одна из них посоветовала Пригожину не позориться на фоне ситуации с его словами о тяжёлом положении артистов. Продюсер ответил ей, что не заявлял об отсутствии денег у себя, и вступил в дискуссию с другими пользователями. Так, на замечание, что с такой машиной стыдно просить помощи, надо работать, «как все обычные люди», Пригожин снова повторил уже сказанное.

А мы и работаем, как люди, а денег я не просил для себя, если что, — парировал он.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Иосиф Пригожин посоветовал лидеру «Ленинграда» Сергею Шнурову обратиться за помощью к психиатрам после его критики в адрес Валерии. Супруга певицы возмутило, что музыкант назвал его жену «тётей Лерой», притом что ни в каких родственных отношениях они не состоят.