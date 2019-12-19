Российский продюсер Иосиф Пригожин с осуждением высказался о запевшей сестре Жанны Фриске Наталье. Музыкант считает смешным «выжимать» по капле из популярности умершей от болезни певицы.
Речь идёт о копировании образа Жанны, который её сестра Наталья использует для своей популярности. Это самый простой путь к успеху и Наталье, конечно, никто не запретит копировать сестру, замечает Пригожин. Но выглядеть как Жанна Фриске недостаточно: ею надо стать,
Это похоже на игру в напёрстки. В девяностые напёрсточники так разводили людей на деньги, а сегодня это делают в шоу-бизнесе, — сказал музыкант.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Наталья Фриске, сестра знаменитой певицы Жанны Фриске поразила коллег и приятелей точной схожестью с родственницей. Наталья исполнила в караоке одну из песен сестры, чем заставила подумать, что перед ними — безвременно ушедшая Жанна.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен