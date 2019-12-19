https://static.news.ru/photo/8b220e68-22af-11ea-9c94-fa163e074e61_660.jpg Иосиф Пригожин Фото: Alexander Legky/ Russian Look/Global Look Press

Российский продюсер Иосиф Пригожин с осуждением высказался о запевшей сестре Жанны Фриске Наталье. Музыкант считает смешным «выжимать» по капле из популярности умершей от болезни певицы.

Речь идёт о копировании образа Жанны, который её сестра Наталья использует для своей популярности. Это самый простой путь к успеху и Наталье, конечно, никто не запретит копировать сестру, замечает Пригожин. Но выглядеть как Жанна Фриске недостаточно: ею надо стать, приводит слова продюсера KP.RU.

Это похоже на игру в напёрстки. В девяностые напёрсточники так разводили людей на деньги, а сегодня это делают в шоу-бизнесе, — сказал музыкант.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Наталья Фриске, сестра знаменитой певицы Жанны Фриске поразила коллег и приятелей точной схожестью с родственницей. Наталья исполнила в караоке одну из песен сестры, чем заставила подумать, что перед ними — безвременно ушедшая Жанна.