Пригожин прокомментировал слухи о причине развода Харламова и Асмус

https://static.news.ru/photo/cf4ea942-b4ff-11ea-bda9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Продюсер Иосиф Пригожин высказался о разводе комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус. Он не считает, что карантин сыграл роль в крахе звёздного брака.

Пригожин уверен, что у каждого есть свои скелеты в шкафу и рыться в этом шкафу человеку стороннему трудно. Он подчеркнул, что не является другом семьи артистов, не был на их свадьбе и не будет присутствовать при разводе, однако не считает, что к разрыву пару привела вынужденная самоизоляция во время пандемии.

Я не думаю, что причиной является карантин. Что в карантине, что вне его отношения могут меняться, — сказал он в беседе с Пятым каналом.

Продюсер вспомнил и о том, что его собственный первый брак оказался неудачным.

Жизнь меняется. У меня вот первый брак был неудачным, что теперь я должен сделать? — задался вопросом Пригожин.

Кристина Асмус и Гарик Харламов объявили 22 июня о грядущем разводе своим подписчикам в соцсетях практически одновременно. Они подчеркнули, что расставание будет мирным. Асмус призналась, что решение расторгнуть брак пришло к ним около года назад.

Как писал NEWS.ru ранее, актёр Виталий Гогунский, известный зрителям по роли Кузи в сериале на ТНТ «Универ», поделился мнением относительно развода своей коллеги Кристины Асмус, игравшей Варю Черноус в сериале «Интерны» на том же канале, и юмориста Гарика Харламова.