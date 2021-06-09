Пригожин извинился, что не уберёг зрителей от Бузовой во МХАТе

https://static.news.ru/photo/eb5d385a-c972-11eb-9db7-96000091f725_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov / globallookpress

Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что вместо Ольги Бузовой на сцене МХАТа должна была появиться его супруга Валерия. Как сообщает Пятый канал, именно ей предлагали сыграть в спектакле «Чудесный грузин» про Иосифа Сталина.

Пригожин считает, что театры не должны приглашать звёзд шоу-бизнеса в свои спектакли, чтобы привлечь новую аудиторию.

Дорогие друзья, простите меня, пожалуйста, это я виноват. Это я не нашёл удобные даты, чтобы Валерия сыграла роль Шанталь, — добавил он.

Продюсер уверен, что культурные учреждения должны привлекать молодых артистов, которым очень сложно пробиться на театральную сцену и найти себя.

Он привёл в пример Анну Шульгину — дочь Валерии от второго брака, которая окончила институт имени Щукина. Несмотря на то, что она «потрясающая талантливая девочка», по словам Пригожина, она так и не смогла найти себя на сцене, поэтому решила отказаться от театральной карьеры.

Что касается Бузовой, продюсер восхищён её уверенностью в себе и «способностью пробивать любые стены». Однако раскритиковал политику МХАТа, на сцене которого выступали величайшие актёры, которые теперь, наверное, «переворачиваются в гробу».

Ранее российский телеведущий Владимир Соловьёв опубликовал в своём Telegram-канале аудиозапись выступления Ольги Бузовой во МХАТе со словами: «Осторожно — „расслышать“ не получится». Певческие данные популярной исполнительницы оценили и подписчики журналиста. Они нелестно высказались о Бузовой.