«Приехал попеть и раздать денег»: Григорий Лепс прибыл на Донбасс Певец Григорий Лепс приехал в ДНР поддержать участников спецоперации на Украине

Григорий Лепс / Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заслуженный артист России Григорий Лепс прибыл на Донбасс, чтобы поддержать участников спецоперации РФ на Украине. Певец планирует выступить перед ранеными военнослужащими и детьми, преподнести им подарки и «раздать денег». Об этом Лепс рассказал в видео с подписью «Мы приехали на Донбасс», размещённом в его Telegram-канале.

Мы приехали [на Донбасс] поддержать ребят, попеть. Надеюсь, мы немного отвлечём их от этих тяжёлых будней. Зайдём в госпитали проведаем раненых бойцов и детей. Пожелаем им счастья, подарим пластинок, раздадим денег, — рассказал Григорий Лепс.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил главу Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина с национальным праздником — Днём ДНР. Путин подчеркнул, что восемь лет назад народ ДНР сделал выбор в пользу государственной независимости, и выразил уверенность в скорой победе в спецоперации на Украине.

Также Путин пожелал Пушилину крепкого здоровья и успехов, а всем его согражданам — мужества, стойкости и силы духа.