«Превращаюсь в помойку»: дочь Гузеевой оценила свою внешность

https://static.news.ru/photo/e469126e-aef9-11eb-8072-96000091f725_660.jpg Ольга Бухарова Фото: Лёка/twitter.com

Дочь актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой призналась, что она в восторге от своего внешнего вида. В соцсетях Ольга Бухарова оценила свою внешность, признав, что «превращается в помойку».

По словам звёздной наследницы, она впала в депрессию из-за внешнего вида. Комплексы усугубляются с каждым днём.

Превращаюсь в помойку, — написала девушка в Instagram.

Бухарова хочет оказаться в солнечной стране. Она думает, что ровный и красивый загар немножко улучшит её состояние.

Ранее Ольга оправдалась перед подписчиками за «женитьбу» на девушке. Лёля, как называет 20-летнюю девушку её знаменитая мама, заверила фолловеров, что ЛГБТ тут ни при чём, просто подружки решили так пошутить.

Многих пользователей шокировало такое поведение дочери звезды «Бесприданницы». Некоторые даже не преминули напомнить ей, что однополые браки в России запрещены.