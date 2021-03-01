Дочь Гузеевой шокировала подписчиков снимками с «однополой свадьбы»

https://static.news.ru/photo/93e03f0a-7a99-11eb-abea-96000091f725_660.jpg Фото: instagram.com/newdecada

Дочь знаменитой актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова на своей официальной странице в социальной сети обнародовала фотосессию в свадебном платье. Однако это не значит, что девушка ответила согласием на чьё-нибудь «давай поженимся». Дело в том, что на опубликованных снимках звёздная наследница не одна, а с девушкой, которая тоже одета в свадебное платье. Многих пользователей Сети шокировало такое поведение дочери Гузеевой. Некоторые даже не преминули напомнить ей, что однополые браки в России запрещены.

На снимках видно, как девушки в праздничных нарядах держатся за руки, обнимаются, пьют шампанское, курят и танцуют. Некоторые подписчики Бухаровой положительно отреагировали на фотосессию. Пользователи Instagram похвалили Ольгу за бунтарский дух и тягу к творческим экспериментам. Так восприняли снимки люди, которые реагируют на подобные кадры с юмором.

instagram.com/newdecada

Однако среди комментаторов оказались граждане, которых сторис на странице Бухаровой заставили возмутиться. Они назидательно напомнили, что однополые браки в РФ запрещены. Но другие пользователи успокоили их и предложили представить, что ряд снимков рассказывает зрителям историю о двух «сбежавших невестах».

Как ранее передавал NEWS.ru, поклонники раскритиковали 20-летнюю дочь Гузеевой за фривольное поведение. Ольга Бухарова пришла на работу к матери и позировала с ней и Дмитрием Нагиевым, с которым Гузеева состояла в отношениях больше 30 лет назад.

Позже ведущая «Давай поженимся» обнародовала кадры, они вызвали неоднозначную реакцию. Одни увидели новый образ актрисы, другие — как дочь Гузеевой показала язык в объектив фотокамер.