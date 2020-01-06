https://static.news.ru/photo/beda0b5e-3216-11ea-82b9-fa163e074e61_660.jpg Михаил Жванецкий Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Литературный секретарь писателя Михаила Жванецкого опроверг появившуюся информацию, что сын сатирика пострадал в драке в Москве. Ряд источников сообщали, что он вместе с приятелем-музыкантом Филиппом Гинзбургом оказался в больнице.

Если бы что-то было серьёзное, я бы уже знал. Но раз я не в курсе, значит, там определённо ничего серьёзного нет, — заявил он в комментарии для Teleprogramma.pro.

Опровергла информацию и директор Гинзбурга Анна. Она заявила, что история полностью выдумана журналистами.

По первоначальной информации, в ресторане на Минской улице 24-летний Дмитрий Жванецкий с другом заступились за девушку, к которой пристал один из посетителей караоке-бара.

Ранее NEWS.ru сообщал, что задержан подозреваемый в нападении на детского врача в Пскове. Мужчина пришёл в учреждение и напал на медика.