Поргина не исключила инсульты у актёров, уволенных Меньшиковым

Советская и российская актриса Людмила Поргина в разговоре с NEWS.ru жёстко раскритиковала массовые увольнения в Театре имени Ермоловой, худруком которого является Олег Меньшиков. Она назвала происходящее «не совсем справедливым», так как время сейчас «жестокое по отношению к артистам» из-за пандемии COVID-19. Собеседница не исключила, что на нервной почве у коллег, потерявших работу, могут случиться инфаркты и инсульты.

Мы все одним миром мазаны, это надо понимать. Не стоило так резко увольнять. Он (Олег Меньшиков. — NEWS.ru) сидит на этом месте столько лет и решил вот сейчас уволить 18 человек. Не одного. А 18! А если у них будут инсульты, инфаркты на нервной почве? Если они начнут голодать? Зачем он грех на душу берёт? Придумай спектакль, займи их, вот и всё. Дайте какую-то надежду продержаться в столь тяжёлое время. Я считаю, что надо отвечать за тех, кто стоит рядом с тобой на сцене или кто проработал там много лет. Это же не просто люди пришли с улицы. Когда я пришла в театр «Ленком», там была масса актёров пожилых, у которых была одна роль в месяц, но им всё равно платили зарплату, так как они там проработали, они участвовали, — заявила Поргина.

Она подчеркнула, что уволенные артисты могут остаться без средств к существованию и что их «никто не возьмёт, так как всё переполнено, все нищают, всё сокращают».

Я считаю, если нормальная атмосфера в театре, то они могут продержать этих актёров, там же не просят миллионы им платить, а чтобы они не нуждались и не голодали всё-таки. Неизвестно, сколько всё это продлится. Просто по-человечески надо было отнестись к этому. Разные в театре места бывают, — отметила Поргина.

Уволенные из Театра имени Ермоловой актёры требуют не только восстановления на работе, но и отставки худрука, а также проверки расходования бюджетных средств на постановки театра под руководством Меньшикова.

Ранее сообщалось, что художественный руководитель театра Ермоловой Олег Меньшиков впервые отреагировал на скандальные увольнения, из-за которых группа попавших под сокращение актёров написала президенту России Владимиру Путину письмо с жалобой.