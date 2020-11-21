Поперечный усомнился в ресторанном бизнесе «супернаивного» Моргенштерна

https://static.news.ru/photo/43ffdb10-2cc1-11eb-b6e4-fa163e074e61_660.jpg Данила Поперечный Фото: spoontamer/instagram.com

Российский рэпер Моргенштерн открыл в Москве ресторан в самый разгар пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). Комик Данила Поперечный считает, что за пределами музыкальной сферы Алишер выглядит довольно неопытным человеком и даже наивным.

Ранее рэпер признался, что ремонт в помещении оплачивался из его кармана, но права на точку общепита делит с партнёрами. Многие считают, что артист поступает не совсем правильно и дал себя обмануть в вопросах бизнеса. По предварительным данным, звезда вложила в ресторан около 70 млн рублей.

Моргенштерн здесь выглядит супернаивным <...>, который вообще не вовлечён в то, что он делает, — заявил Поперечный на своём YouTube-канале во время разговора с Сатиром (Ильёй Шабельниковым).

Блогеры сошлись во мнении — рэперу лучше заниматься только музыкой. Накануне Моргенштерн на своей официальной странице в социальной сети решил подытожить свой пройденный на данный момент жизненный путь и рассказать, чего он смог добиться к 22 годам.

Артист перечислил несколько вещей, которые, как он сам написал в конце поста, делают его счастливым. В частности, он отметил, что является долларовым миллионером и владельцем автопарка люксовых автомобилей на все случаи жизни. По словам Моргенштерна, дорогостоящей одежды и ювелирных украшений у него достаточно, чтобы купить несколько квартир в российском регионе. Кроме того, его лицо показывают самые крупные мировые компании.

Как передавал NEWS.ru, Моргенштерн опубликовал в социальной сети видео, на котором видно, как ему через капельницу вводят препарат жёлтого цвета. Сам артист заявил, что «заливает себе в вену мочу». Музыкант находился в бодром расположении духа и лежал в обнимку с девушкой. Заметно, что капельницу Моргенштерну ставят не в больнице, а дома. Мужчина не уточнил, зачем ему это потребовалось.