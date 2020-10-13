Поклонники не оценили прямой эфир Брежневой в «натуральном» виде

https://static.news.ru/photo/602edcc2-0da5-11eb-9694-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/ververa

Певица Вера Брежнева вышла в прямой эфир в соцсети Instagram без укладки и макияжа, не воспользовавшись при этом фильтрами и «масками» соцсети. Однако поклонники раскритиковали внешность 38-летней звезды.

Запись прямого эфира артистка не стала сохранять в Instagram для возможности повторного просмотра, но пользователи, заставшие прямой эфир, успели сделать скриншоты, которые разлетелись по соцсетям и Telegram-каналам. Критики отметили, что на лице Брежневой видны отёки, мешки под глазами, непрокрашенные корни и «усталость» кожи. Выступившие в поддержку звезды напомнили, что фронтальная камера смартфона подчёркивает все недостатки внешности, к тому же подписчики знаменитостей отвыкли от вида женских лиц без фильтров.

Сама Брежнева проинорировала критику в свой адрес и не стала отвечать хейтерам.

Как писал NEWS.ru ранее, актриса Анна Михалкова, которой исполнилось 46 лет, показала подписчицам ракурс для селфи, который позволяет казаться моложе.